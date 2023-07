“Me daba vergüenza y pudor mostrar…”: Vale Roth reveló grave problema de salud que la obligó a operarse

Valentina Roth es una activa usuaria de redes sociales, sobre todo, tras el nacimiento de su primera hija, Antonia.

Pese a que suele compartir contenido respecto a esta nueva etapa que vive de la mano de su esposo, Miguel de la Fuente, durante las últimas horas sorprendió con una revelación a sus seguidores.

Según comentó en sus historias de Instagram, la ex gimnasta se realizó una cirugía en las últimas horas, señalando que “fue un éxito”.

Con fotografías incluidas, la ex bailarina de Yingo comentó que “la operación que me hizo el Dr. Cristian Sepúlveda ayer fue un éxito”.

¿Qué se hizo Vale Roth?

Según explicó, el profesional “sacó los biopolímeros de su boca, arriba y abajo”, señalando que quedó con varios puntos, pero que se encuentra “súper bien”.

Tanto ella como “muchas mujeres fueron estafadas diciendo que era ácido hialurónico cuando jamás fue así”, sostuvo, junto con revelar que, en la intervención para el aumento de labios, una doctora habría utilizado un elemento que incluso podría causar necrosis.

“Lo bueno es que ayer en la noche me enteré de que la que me hizo esto, está con prisión preventiva por matar a dos mujeres en un procedimiento”, señaló luego la ex Yingo.

“Yo quiero que se pudra en la cárcel así que algo haré, más tarde subo más información que estoy rescatando”, añadió.

Tras esto, la influencer compartió un video que da cuenta del resultado de la primera intervención en sus labios, para mostrar todo lo que tuvo que sacar el doctor.

“Me daba mucha vergüenza y pudor mostrar como tenía mi boca, pero quiere que tomen conciencia y qué mejor que mostrando mi realidad”, cerró la bailarina.