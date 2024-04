“Me sentí la peor mamá”: Vale Roth preocupó al relatar susto que casi le provocó “un paro”

Conocida por relatar sus íntimas vivencias cotidianas relacionadas con su maternidad, Valentina Roth preocupó este lunes al desclasificar una inquietante historia que involucró a su hija y a una tapa.

“¡Casi me muero, casi me da un paro!”, comenzó diciendo en Instagram, donde relató el incidente. “Siempre tengo la manía de dejar las tapas de las botellas, como que no las tapo, las dejo ahí. Pero no sé por qué, hasta que me pasó esto que nunca más lo haré“, adelantó en sus historias.

Luego, detalló lo ocurrido: “Me estaba quedando dormida de nuevo y la Antonia… había una tapa que yo no tenía idea que estaba bajo la almohada. Y de repente, entre que me estaba quedando dormida, escucho (sonido de alguien ahogándose)“.

Valentina Roth por el incidente: “No había sentido una angustia así”

Según explicó, su pequeña había ingerido una tapa y se estaba ahogando. De inmediato, Roth metió su mano a su garganta y logró extraer el elemento, salvándola de un hecho peor.

“Nunca había sentido una angustia así, sentí una taquicardia”, explicó la bailarina, junto con recalcar que, afortunadamente, se pudo dar cuenta de la situación. “Quedé mal, no sé cómo explicar la desesperación que tuve. Pero la saqué altiro”.

Para concluir, afirmó que “me sentí la peor mamá del mundo, imagínate, una tapa que estaba debajo de la almohada y yo no tenía idea”. “Lo conté para que tomen precaución, a cualquiera le puede pasar”, cerró en la plataforma.

Mira los registros de Vale Roth a continuación:

