“¿Es obligación hacerlo?”: Vale Roth reflexionó sobre típica celebración en sus últimas semanas de embarazo

Valentina Roth se encuentra con mucho movimiento en su vida. Recientemente se casó con su pareja Miguel de la Fuente y se encuentra esperando a su primera hija, cuyo nombre será Antonia.

La influencer ha compartido gran parte de este proceso con sus seguidores, por lo que, cada cierto tiempo, los actualiza respecto a sus controles médicos y experiencias de futura mamá.

En esa línea, hace un par de horas contó a través de sus historias que se había realizado una ecografía renal, que había subido un poco de peso y que la próxima semana se realizará una nueva ecografía donde podrá ver a su hija.

Además, también confesó que aún no tenía los preparativos listos para recibir a Antonia y que había tenido una conversación con su mamá para ponerse manos a la obra.

“Mi mamá me dijo ‘Valentina, sabes qué, ordenémonos. No puede ser que no tengas las cosas listas para la guagua’ ¡No tengo nada!”, reveló a sus seguidores.

Por eso es que mañana irá a la casa de su madre para organizar y comprar las cosas que debe tener para recibir a su hija. “Tampoco he hecho la pieza… Me tengo que poner las pilas”, se dijo a sí misma.

A raíz de esto es que preguntó si era obligación realizar o no el baby shower. “Me da una lata… No, lo voy a hacer. ¿Pero cuándo lo voy a hacer? ¿Qué se hace en el baby shower? ¿Hay algo chori? ¿Se puede jugar a cosas divertidas…?”, consultó.

Además, dijo que debía agendar hora y comenzar a realizar los preparativos para su matrimonio por la iglesia el próximo año. “Yo voy a dejar la cag…”, aseguró.