La bailarina chilena Valentina Roth, compartió durante la tarde de este miércoles un sincero relato a través de su cuenta de Instagram, en que ostenta 785 mil seguidores, y donde habitualmente publica registros de sus rutinas deportivas, sesiones de fotos o videos haciendo coreografías.

La ex chica reality comenzó diciendo en su más reciente publicación que “hoy se cumplen tres meses en que decidí dejar el alcohol. Cuando tomo soy otra persona, cambio totalmente de personalidad, me pongo más agresiva, digo cosas que no siento y, al mismo tiempo, paso a llevar a gente que quiero y amo. Y bueno, cagadas que sin alcohol jamás haría”.

Posteriormente, la mujer de 30 años se refirió a las frases más comunes que recibe en relación a este proceso. “Yo creo que se preguntarán o dirán ‘ya, pero Vale, una chelita no hace nada o un vino’ y claro que tienen razón, una o dos copas, pero es ahí el problema: no eran una o dos y eran muchas más y cuando ya empiezas a perder el autocontrol es cuando tienes que decir stop“, dijo.

Lee también: Vale Roth se borrará la manga que tiene tatuada en el brazo: «No me representa absolutamente nada»

Finalmente, la bailarina aseguró que “hoy en día quiero dar mi 100% en todo lo que hago y en lo que se viene y ser mi mejor versión y creo que desde que dejé el alcohol estoy en mi mejor momento”, agregando “gracias a mi familia por el apoyo incondicional. Gracias mamá por tus mensajes a diario y cada palabra tuya me ha ayudado muchísimo en todo este proceso”.

Roth fue aplaudida por sus fans, quienes le manifestaron su apoyo por el logro personal mencionado. “Muy bien Vale, siempre es importante reconocer nuestras debilidades”, “es super difícil asumir que se tiene un problema de este tipo” y “felicitaciones, por la valentía, decisión y compromiso para salir adelante”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios de la plataforma.

Lee también: Viralizan registro en que aparece Arturo Vidal en evidente estado de ebriedad en ciudad cercana a Milán

Revisa acá el post de Vale Roth