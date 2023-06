“Si me huev…”: Vale Roth arremetió contra usuaria que la criticó por mostrar su embarazo en bikini

Luego de publicar un video donde evidenció sus 38 semanas de gestación, una seguidora la tachó de "ordinaria" por mostrar su cuerpo. La bailarina no guardó silencio y aseguró que "me da risa esa gente que dice 'namasté, yoga, no sé qué…' y tienen puro odio en su corazoncito".