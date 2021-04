El pianista nacional Valentín Trujillo, popularmente conocido como “Tío Valentín”, agudizó aún más su crítica contra el gobierno de Sebastián Piñera.

Cabe recordar que el músico de 87 años escribió una dura carta a El Mercurio, titulada “Grito desesperado por la música”. En ella, relataba la compleja situación que viven los artistas durante la pandemia ante la falta de apoyo económico.

“Saber que artistas talentosísimos están viéndose obligados a dejar la música para sobrevivir, o que más viejos pasan sus días sin poder hacer la que ha sido su actividad y su pasión por más de 50 años, es muy doloroso“, dijo Trujillo en la misiva, donde además acusó a las autoridades de haber “dado la espalda a la cultura”.

En entrevista con The Clinic, el artista volvió a arremeter contra el Ejecutivo, especialmente al presidente de la República. “Su gobierno se caía a pedazos. A este gobierno lo salvó el coronavirus. Este virus al único que le salvó la vida fue a Piñera”, aseveró.

“Este gobierno no existe, ni siquiera tiene programa”, agregó.

Respecto a por qué decidió escribir la carta, explicó que “yo no lucho por mí. Yo soy un jubilado que vive tranquilo. Yo he sido un afortunado. He sido un pianista con trabajo, pero, por lo mismo, mi deber es ayudar a los que no han tenido mi suerte. Sacar la voz por los desafortunados“.

El pianista, quien se definió como un “ateo y comunista”, también aprovechó de analizar la política actual. Calificó al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, como “un muy buen político, con un buen programa”.

Sobre la izquierda actual, señaló: “A ver… ¿de qué hablamos cuando hablamos de izquierda? ¿La Democracia Cristiana es de izquierda? No. ¿El PPD es de izquierda? No. Ellos son sólo oposición”.

“El verdadero partido de izquierda es el comunista”, puntualizó.