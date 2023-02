Valentín Trujillo contra el Festival de Viña por eliminación de orquesta: “Están matando la profesión con ferocidad”

La eliminación de la orquesta en vivo para el Festival de Viña 2023 despertó una polémica que está lejos de terminar, ya que es un cambio radical que viene a terminar con una tradición que se extendió por 62 años.

Además de las críticas emanadas desde la SCD y por la propia alcaldesa de la Ciudad Jardín, Macarena Ripamonti, ahora se sumó el histórico pianista Valentín Trujillo, quien acudió a sus redes sociales para compartir una declaración sobre esta determinación.

“Este error me llega de cerca, en forma sensible y penosa, porque si hay algo por lo que he luchado toda mi vida, es para que las y los músicos populares chilenos tengan la posibilidad, el derecho a expresarse musicalmente a, simplemente, trabajar”, comenzó diciendo.

Continuando con su exposición, aseguró que mediante esta decisión “están matando la profesión de las y los músicos con ferocidad, por lucro y codicia”, apuntando directamente contra la organización del certamen.

El Tío Valentín se refirió además a los motivos detrás de esta modificación al evento, apuntando a que los responsables buscarían ahorrarse dinero. “Es, por decir lo menos, penoso y vergonzoso. ¿Prefieren gastar en arriendo de alfombras rojas para fiestas que sólo disfrutarán unos pocos y no en música que llegará a millones?“, cuestionó.

“El Festival de Viña es un evento musical y su principal objetivo era que orquestadores, compositores y músicos ejecutantes de cada instrumento y cantantes entregaran un espectáculo del más alto nivel”, añadió.

Por lo mismo, expuso que “me da una pena enorme decir que he quedado sorprendido y herido en mi amor propio hacia los músicos. No sólo es un despropósito un festival de la música sin orquesta, sin músico, sino que también una falta de respeto”.

Finalmente, el destacado pianista tuvo palabras para Horacio Saavedra, quien lideró por años la Orquesta de Festival de Viña y que también criticó esta medida. “Querido Horacio, habrá que cambiar la letra para cantar: ‘Viña es un festival, música ya no hay’. Me sumo a todos las y los músicos chilenos para deplorar totalmente esta medida”, cerró.

Revisa su declaración completa a continuación: