“Me equivoqué”: Querida participante de El Discípulo del Chef fue eliminada tras definición de los finalistas

El Discípulo del Chef está en la recta final y ya se conocieron los cinco finalistas del exitoso programa culinario de Chilevisión.

Es que en el capítulo de este jueves un nuevo participante fue eliminado, junto con la partida de Miel Blanca, quien debió abandonar las cocinas tras contraer COVID-19.

El episodio comenzó con la competencia de inmunidad, la cual ganó Carolina Erazo, siendo la primera en tomar su lugar para ser parte de la Gran Final.

Posteriormente, los concursantes restantes –Natalia, Valentina, Nicole, Yuhui y Víctor- se enfrentaron en la prueba de eliminación.

Tras probar los platos, los chefs decidieron que la peor preparación correspondía a Valentina Ramos, quien fue eliminada del programa.

“Fue una experiencia bonita. Me quedo con la sensación de que podría haber dado más. Me equivoqué, me caí, pero me vuelvo a parar”, dijo Vale entre lágrimas.

A las palabras anteriores sumó: “Me quedo feliz, con el corazón lleno. Esto te abre nuevas puertas para seguir avanzando en la vida”.

5 finalistas

Tras la eliminación de Vale, se dieron a conocer a los 5 participantes que pasan a la Gran Final de El Discípulo del Chef.

Se trata de Natalia, Carolina, Nicole, Yuhui y Víctor, quienes se enfrentarán pro la concesión de un restaurante ubicado en el Monticello.