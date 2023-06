“Está perfect”: Vale Roth entrega detalles sobre estado de salud de su hija y comparte tiernas fotos

Como ha sido costumbre los últimos días, Valentina Roth nuevamente acudió a sus redes sociales para entregar una actualización sobre el estado de salud de su hija recién nacida, Antonia.

Y es que los últimos días, la ex Yingo preocupó a sus seguidores al dar a conocer que su pequeña desarrolló una “inmadurez respiratoria” al nacer, por lo que debió quedarse hospitalizada.

Así, las últimas horas la influencer de 32 años compartió buenas noticias con respecto a la evolución de su guagua con Miguel de la Fuente, quien permanece internada y respondiendo positivamente.

A través de sus stories de Instagram, Roth indicó que tras una revisión del broncopulmonar se determinó que “la pequeña Antito está bien, satura al 98%… está perfect”.

“Los exámenes que le hicieron, de sangre, al cerebro, metabólicos… están todos bien. Solamente que ahora tienen que hacerle un examen el viernes en la mañana, porque tiene una obstrucción”, continuó.

En esa línea, explicó que dicha obstrucción puede ser por “falta de madurez, que pasa solo, o tiene una cosita ahí y hay que hacerle una pequeña intervención. Esperamos que sea falta de madurez y solo eso”.

También, la ex gimnasta aprovechó para decir que “de repente la prensa exagera demasiado las cosas, entonces no sé si ustedes pensaron que estaba con oxígeno, que no despertaba… No, para nada. ¡Está perfect! Te mira, está sentadita, es activa. Entonces, para que no crean tanta cosa que leen”.

Finalmente, agradeció a todas las personas que han rezado por la salud de su guagua y le han enviado todo su apoyo.

Mira sus declaraciones aquí: