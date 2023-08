“Es impactante, es cuático”: Vale Roth mostró cómo quedaron sus labios tras importante operación

Así, hace unas semanas aseguró que “muchas mujeres fueron estafadas diciendo que era ácido hialurónico cuando jamás fue así”, junto con revelar que en la intervención para el aumento de labios, una doctora habría utilizado un elemento que incluso podría causar necrosis.

Ahora, la bailarina utilizó su cuenta de Instagram para mostrar cómo están sus labios luego de la operación. “Si hablo y se me ve como que tuviera pelitos, son los puntos, que todavía tengo varios”, explicó.

En el registro que también compartió en sus historias, Roth explicó que su médico le advirtió que “esta operación no es para todas, porque tú te ves deforme, es fuerte, tienes que estar muy bien psicológicamente para que no te afecte y no te tire para abajo”.

Por tal motivo, la influencer sinceró que “te vas viendo y es impactante verte la boca así, es una operación cuática, pero vale la pena porque está quedando súper bien“.

Mira como quedó Vale Roth tras su operación: