Valentina Roth revela el problema que la complica a semanas de dar a luz: “Debo ponerme en esa situación”

Faltando apenas unas semanas para el nacimiento de su hija Antonia, Valentina Roth fue hasta sus historias de Instagram para revelar el problema que la acompleja en torno al anhelado acontecimiento.

Fue hace unos días cuando escribió que “cada vez crece más, mide 39 cm y pesa 1 kilo y medio”, asegurando además que “no tiene ni la pieza lista y menos el bolso que hay que llevar a la clínica”.

Sin embargo, el motivo de su preocupación no es ese, sino que está relacionado con el parto, pues todavía no tiene certezas sobre si será vía cesárea o parto natural.

“Les conté que a la Anto la encontraron un poco cabezona y el doctor me dijo que vamos a esperar a la semana 35 para ver si será cesárea”, comenzó revelando en la red social.

En esa línea, la ex gimnasta agregó que “si me dice eso, prefiero programar la cesárea y que sea la semana 38 que me la saquen”, recalcando que “ojalá no sea el caso, pero igual debo ponerme en esta situación”.

“A mi la cicatriz me importa una raja, era por el tema de la recuperación, qué es mucho más fácil recuperarse por parto normal y también el momento y todo eso es mucho más lindo”, aclaró la bailarina, mostrándose preparada para afrontar cualquier situación.

Finalmente, la influencer reflexionó y dijo “¿Pa’ qué voy a andar sufriendo?”. “Díganme qué tengo que hacer, porque esta semana haré el bolsito para llevar a la clínica. Necesito saber qué es necesario llevar, no quiero llevar cosas extras“, concluyó en la plataforma.