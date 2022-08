A Valeria Ortega le pidieron matrimonio y no se dio cuenta: “Pensé que me estaba regalando aros”

Valeria Ortega dejó sin habla a sus seguidores al dar a conocer que su pareja, el inglés Jonathan Lawn, le pidió matrimonio.

A través de su cuenta de Instagram, la ex chica reality compartió una foto en la que luce su anillo de propuesta.

“Sí”, fue el escueto mensaje que dejó en la publicación, dando a entender que aceptó casarse con el padre de su hijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valeria Ortega Schettino (@vale_ortega)

Sin embargo, Ortega contó más detalles a LUN, donde explicó que la propuesta fue “totalmente inesperada”.

Según dijo, “pensé que me estaba regalando unos aros. No caí en cuenta que me estaba pidiendo matrimonio”.

Todo ocurrió durante la escapada romántica de la pareja a Ludlow, Inglaterra, donde viven los padres del novio.

Recordemos que la pareja se conoció hace alrededor de tres años a través de una app de citas. Actualmente tienen un hijo, Oliver y se encuentran a la espera de una niña, ya que Ortega tiene seis meses de embarazo.