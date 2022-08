Vale Roth cuenta que terminó cuarto medio en pandemia: “Salí del colegio, nunca es tarde”

La noche de este sábado se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida de Chilevisión, que tuvo como temática de invitados a bailarines profesionales, como Valentina Roth, Angel Torrez, Pía María Silva y Kike Faúndez.

La primera noche tuvo como sede la casa de la ex participante de Calle 7, quien conversó sobre su pasado, analizando las distintas instancias que la hicieron separarse de su familia y los errores que cometió por ser una figura pública desde muy joven.

“Hubo un tiempo en que yo me alejé, agarré una actitud muy de cabra chica rebelde. Me alejé y perdí lo mejor de mi relación con mi hermano. Pero ya pasó y hace dos años que no nos separamos”, contó la bailarina.

Asimismo, la también influencer habló sobre una situación que pudo finalizar a sus 31 años, gracias a la pandemia y el encierro.

“Yo terminé 4° medio en pandemia, bacán, online, me encantó. Era más fácil porque yo empecé con todo el tema de las crisis de pánico y no podía ir al colegio”, explicó.

Además agregó que siempre “trataba de sacarlo y después me angustiaba al entrar a las clases, porque soy muy de que me entra por aquí y me sale por allá”. A lo anterior agregó que tiene un “déficit atencional brígido”, pero que las clases online le cayeron “como anillo al dedo”.

“Salí del colegio, nunca es tarde”, aseguró.