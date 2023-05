“Ya no somos los mismos”: Vanesa Borghi enfrenta desgarradora pérdida de su hija Clara a seis meses de embarazo

Una lamentable noticia fue la que dio a conocer durante este domingo Vanesa Borghi a través de una sentida publicación en redes sociales. Luego de seis meses de embarazo, la modelo argentina perdió a su hija Clara.

Semanas antes, la presentadora había hablado sobre algunas complicaciones por las que había tenido que pasar. “Tengo oligoamnio, entonces mi bebé tiene poquito espacio porque tiene poquito líquido amniótico“, dijo a LUN.

“Mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento. Me invade la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza”, comenzó escribiendo este domingo en su cuenta de Instagram.

“Fueron los 6 meses más lindos de mi vida y gracias a vos me di cuenta que existe un amor sin límites, más allá de todo lo imaginable. Las horas que pasamos abrazadas fueron preciosas y junto a tu papi creemos que fue un pequeño momento de paz en medio del caos”, continuó.

“Dicen que viniste a enseñarme algo, aún espero esa respuesta y de alguna manera la exijo, porque te fuiste muy rápido y yo te necesito a mi lado”, agregó después.

En la misma línea señaló: “Cambiaste nuestra vida, de una manera más linda, más dulce, más amable. Llegaste a unirnos, a fundirnos en el amor infinito. Ya no somos los mismos“.

Además, también aprovechó de agradecer por el apoyo recibido por parte de sus seres queridos, así como de las matronas, enfermeras y doctores que la ayudaron a lo largo de su embarazo.

“Descansa en paz, Clara Garces Borghi (te extrañamos gordita)“, cerró la presentadora de televisión.