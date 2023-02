Vanesa Borghi habla sobre el romántico viaje a Europa con su pololo: “Somos muy buenos compañeros”

Una nueva oportunidad en el amor es la que se está dando la modelo y presentadora de televisión argentina, Vanesa Borghi, quien en estos momentos se encuentra de viaje en Europa junto a su pareja, Carlos Garcés.

La trasandina lleva un par de meses con el empresario, luego de romper anteriormente con Danilo Sturiza tras una relación de más de 11 años en la que vivió diferentes momentos de su vida.

En conversación con Las Últimas Noticias, la influencer reveló que la travesía se planificó en Navidad. “Me regaló un pasaje para irnos a Europa, ya que sabía que es uno de mis lugares favoritos. Y yo le regalé un pasaje para irnos a México en marzo, por lo que tenemos paseos para rato”, dijo.

Consultada acerca de cómo es el vínculo, Borghi señaló que es “súper relajada y somos muy buenos compañeros, eso nos gusta mucho y nos une cada vez más. Siento que dejamos fluir lo que cada uno siente y tratamos de mantener una buena comunicación”.

De todas formas, la modelo admitió que sí le complicó iniciar una aventura nueva, ya que “siempre me daba vuelta el ‘qué dirán’ y eso no me hacía bien”, además de admitir que ya están viendo la posibilidad de vivir juntos con Garcés.

“Ya tengo que ir pensando en hacer espacio en mi clóset, eso sería lo más difícil hasta el momento, jajá”, dijo.

En cuanto al viaje, la ex integrante de Morandé con Compañía, indicó que “he estado tranquila, tratando de no ponerme presiones, sino que el viaje se vaya dando dependiendo de lo que ambos queremos. No nos amarramos con tours, sino que fuimos haciéndolo dependiendo de las ganas que teníamos”.