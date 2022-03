Luego de 11 años de relación, la modelo argentina Vanesa Borghi confirmó el término de su matrimonio con el ingeniero civil Danilo Sturiza.

Los rumores sobre el quiebre surgieron luego de la emisión del último capítulo de El Discípulo del Chef, donde Borghi fue una de las tres finalistas junto a Daniela Aránguiz y la ganadora Karen Bejarano. Sin embargo, al momento del veredicto final se notó la ausencia de su entonces esposo.

En conversación con Las Últimas Noticias, la ex participante del programa de cocina ratificó las especulaciones, indicando que “fue una mezcla de sentimientos por el proceso que estoy pasando, que es una separación después de estar 11 años juntos. Para nadie es algo fácil”.

Según indicó al citado medio, la relación con Sturiza se venía “desgastando” hace un tiempo, pero recalcó que “seguimos siendo muy buenos compañeros. Fui yo la que tomé la decisión de no continuar porque quiero lo mejor para los dos“.

Lee también: “Eres nuestra ganadora”: El emotivo mensaje de Jorge Valdivia a Daniela Aránguiz tras la final de “El Discípulo del Chef”

“Sentí que no estaba entregando el 100% por diversos motivos por lo que me pasó a nivel personal y familiar”, agregó, recordando que vivió la pérdida de su padre y su abuela en menos de un año.

A través de sus historias de Instagram, Vanesa publicó un sentido texto dirigido a sus seguidores: “Fueron 11 años maravillosos en los cuales muchas veces ustedes fueron partícipes y por lo mismo de alguna forma quería que supiera que, si bien la relación de pareja se terminó, el amor y el respeto seguirán. Uno no deja de querer a una persona que fue su cómplice y muchas veces su paño de lágrimas”.

Finalmente, agradeció a su ex marido “por ser mi familia y por querer siempre sacar lo mejor de mí. Siempre voy a desearte lo mejor de todo corazón, a quien con tanto cariño me cuidó y me amó en este tiempo, pero hemos tomado caminos distintos”.

Revisa el mensaje de Vanesa Borgui acá: