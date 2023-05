Vanesa Borghi revela que será madre a días de preocupante hospitalización: “No fue buscado, pero sí muy deseado”

La semana pasada, Vanesa Borghi publicó diversas historias en su cuenta de Instagram que preocuparon a sus seguidores, pues señaló que estuvo internada en un centro de salud.

Aunque hasta ahora no ha detallado el motivo, la conductora de televisión aseguró que no pasó buenos momentos en el recinto. “Pienso en positivo y mi actitud es así. Lógico que hay momentos de angustia y miedo, pero trato de que pasen rápido”, aseguró en aquella oportunidad.

Ahora, varios días del episodio, la modelo volvió a copar los titulares pero esta vez por una alegre noticia que guarda relación con su vida personal: Dio a conocer que será madre y que tiene 5 meses de embarazo.

“Siempre quise formar una familia, pero también sabía que el momento iba a llegar cuando tuviera que llegar y llegó en un momento muy lindo“, expresó en una entrevista con Revista Sarah, donde reveló la noticia.

“No fue algo buscado”

Siguiendo esa línea, Borghi señaló que fue algo que conversó en algún momento con su esposo, pero que aún así fue todo muy rápido. “No fue algo buscado, pero sí muy deseado. Habíamos hablado de que nos encantaría, porque él es muy guaguatero, muy de familia, de hecho, tiene 15 tíos”, dijo en el medio.

Asimismo, habló de sus temores en torno a esta nueva etapa, confesando que hay cosas que le asustan. “Todo el mundo me preguntó si lloré en la primera ecografía, y no, solo quería que me dijeran que estaba todo ok, pero imagino que son miedos que uno tiene como mamá primeriza”, dijo.

Por último, la ex Morandé con Compañía reveló cómo se enteró de su embarazo, dando a conocer que fue en una fecha muy especial. “Fue el 25 de diciembre. Justo ese día y sin tener un retraso (de periodo menstrual) ni nada así. Yo pensé ‘hay algo raro en mi cuerpo, me siento rara‘”, contó.

“Compramos un test y salió positivo. Al principio no lo creí, así que tuve que buscar otro test y era 25 de diciembre, así que estaba todo cerrado, pero finalmente lo confirmamos“, concluyó en la conversación.