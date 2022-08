“No encuentro palabras”: Vanessa Aguilera, ex actriz de BKN, anunció que está embarazada con tierna postal

Vanessa Aguilera, recordada por su papel de “Claudita” en la serie adolescente BKN, sorprendió este sábado a sus seguidores tras anunciar que está esperando un bebé.

Mediante un post en su cuenta de Instagram, la actriz publicó un emocionante texto junto a una galería de fotos en la que aparece mostrando su vientre con la Torre Eiffel de fondo.

“Ya no podía esperar para compartirles está hermosa noticia”, escribió desde la capital de Francia. “No encuentro palabras para describir toda la emoción que siento y he sentido durante este último tiempo”, señaló.

Aunque la también cantante no suele compartir detalles de su vida privada, hasta hace un tiempo se encontraba radicada en México, país donde estaba impulsando su carrera como artista.

Hoy, a una década del término de la serie, compartió este tierno acontecimiento, llenándose de elogios y buenos deseos. “Esperamos a nuestro bebé con todo nuestro amor y felicidad, agradecidos con Dios por el regalo más maravilloso de la vida”, finalizó en la publicación.

La nueva vida con su esposo

El 20 de febrero de 2021, Aguilera se casó con su actual esposo, Manuel Virgilio, quien es varios años mayor que ella.

Ante las críticas y los comentarios en redes sociales, la actriz señaló en una ocasión: “Recibí muchas críticas, pero estaba súper consciente de que la diferencia de edad les iba a chocar“.

“Al final, me preocupa lo que piense mi familia y tengo el apoyo de ellos. Acepto todo tipo de opiniones, pero con altura. Igual hubo comentarios donde faltaron el respeto, pero bueno, así son las redes”, sostuvo en entrevista con el medio La Cuarta.