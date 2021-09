En un nuevo capítulo de Pero Con Respeto, la tarotista Vanessa Daroch sorprendió al revelar que sabe cuándo y cómo será su muerte.

“Yo nunca me he visto de edad, como anciana. Sé que (mi muerte) va ser muy joven y, por lo que yo he visto, en un accidente de tránsito“, indicó en conversación con Julio César Rodríguez, quien le preguntó: “¿se te apareció una imagen?”.

“Fue un sueño no sueño, como le digo yo. Fue un ser que ya no está vivo, que llegó en un momento de mi vida, y me mostró esta imagen igual como pasar diapositivas. Y efectivamente estaba mucho mayor, pero no estaba anciana”, confesó.

Asimismo, indicó “después de eso se me empezó a repetir mucho un sueño donde yo estaba de pie ante dos muros que estaban como en un vértice. Yo me empezaba a acercar, había un hoyito en el muro y atrás se veía un cementerio. Y en ese cementerio estaba mi lápida”.

Daroch también aseguró que ha podido ver cómo será su funeral. “Va a haber mucha gente de la que yo he ayudado en vida y veo muchas flores. Veo mi lápida con papeles escritos, como la gente yendo a pedir cosas. La he visto como estar parada tal cual frente a mi lápida”, aseveró.

