“Pensé que éramos amigos”: La verdad detrás del “castigo” a la Pincoya que la dejó sin hablar

Jennifer Galvarini no pudo hablar por casi dos horas. O al menos eso es lo que se creía, ya que al salir del confesionario de Gran Hermano, acusó que había sido “castigada” y que por lo mismo tenía que mantener silencio.

Sin embargo, luego se dio a conocer la verdad detrás de esta radical medida, sorprendiendo por la causa de la misma.

La revelación de Pincoya

Según se mostró en las pantallas de Chilevisión, la Pincoya estaba “picada” con Gran Hermano y éste pudo identificar el enojo. Ante esto, le consultó qué pasaba y la jugadora argumentó que “pensaba que éramos amigos”.

Fue entonces que ella expuso expuso que “ayer le pedí una cobertura de chocolate, que no te sale más de 5 lucas, con un molde y una manteca vegetal, y no me la diste”.

Luego de emplazar a Gran Hermano, éste le respondió que los productos sí se le entregarían a la chilota.

Aún así, eso no fue suficiente para ella, quien informó que realizaría un voto de silencio voluntario durante un par de horas. Un gesto que, según se deduce, habría sido a modo de protesta.

En concreto, no se trató de un castigo sino que fue una medida que ella adoptó por decisión propia y que finalmente cumplió.