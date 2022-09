La versión del representante de Chris Pine sobre el supuesto escupo de Harry Styles en Festival de Venecia

Fue una controversia de proporciones y que se tomó Twitter durante toda la jornada del martes. Se trató del supuesto escupo que el actor y cantante Harry Styles habría lanzado en contra de su compañero de cinta, Chris Pine, durante el estreno de la película Dont’ Worry Darling en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Un simple gesto de Styles con su boca, mientras se acercaba a su asiento justo al lado de Pine, dio paso a una serie de rumores que se suman a las controversias durante el rodaje de la producción dirigida por Olivia Wilde.

#HarryStyles appears to spit on Chris Pine i won't sleep until i know the truth pic.twitter.com/wLXjIHTYgU — JZMaclin (@Mac70J) September 6, 2022

Sin embargo, solo bastaron horas para que una representante de Pine desmintiera todo.

Según un comunicado recogido por revista People, todo se trata de “una historia ridícula, una completa invención y el resultado de una extraña ilusión online que claramente es engañosa y da pie a especulaciones tontas”.

“Para que quede claro, Harry Styles no escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe”, agregó en el texto.

Aún así hay que mencionar que dentro de las otras controversias asociadas a esta producción, está la ausencia de la actriz y protagonista, Florence Pugh, en la rueda de prensa de la película. Lo anterior, argumentó, por estar rodando la segunda entrega de Dune.

Pero a esto le precede un antecedente no menor, y es que la intérprete habría sufrido roces con la directora Olivia Wilde durante las grabaciones. El primero de ellos habría estado asociado a la participación de Shia LaBeouf en el elenco, quien finalmente fue sacado en medio de las denuncias de abuso sexual y psicológico en su contra.