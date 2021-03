Vesta Lugg denunció un incómodo momento que vivió en las calles de Los Angeles, Estados Unidos, luego que un grupo de hombres comenzaran a acosarla.

Los sujetos, que estaban sobre un auto, invitaban a la influencer a subir al vehículo, sumado a una serie de palabras que terminaron por ofuscarla. “Ándate a la mierda, no me hables así. Aléjate”, le dice en inglés la joven de 25 años.

La cantante compartió la situación a través de su cuenta de Instagram, donde también expresó su molestia con un extenso texto.

“Se detuvieron al costado mío, empezaron a manejar más lento y a decirme ‘hola rucia, estay buena rucia, para dónde vas rucia, te llevamos rucia?’. A la cuadra y media me saqué los audífonos con el corazón palpitando a mil y les pregunté si se les había perdido algo. Su reacción fue ‘ay, ya, si tampoco estái tan buena’ y aumentaron velocidad y se fueron”, relató.

Lee también: Vesta Lugg declara su bisexualidad: “Quiero amar a quien quiera amar”

En ese sentido, Vesta pregunta “por qué es nuestra responsabilidad protegernos y no la responsabilidad de la sociedad en educar a sus hijos y repetirles desde chicos que las mujeres no estamos en su camino como objetos que atienden sus necesidades“.

“Por qué cuando te digo que no tu reacción inmediata es herir, ofender y atacar. Por qué no simplemente reconocer el límite que estoy definiendo y dejarme tranquila. ¿Por qué tengo que irme caminando y llorando y tener que mandarle mi locación a mi mejor amigo cuando tú te vas cagado de la risa con tus compañeros?”, agregó.

Finalmente, indicó que “me enfurece saber que hay tantas mujeres que viven acoso y abusos diario. Y que estas situaciones cuando se las comparto a mis amigos hombres su asombro e impacto me da a entender que piensan que es un hito puntual, que pasó hoy pero no mañana ni ayer. Y no, lo vivimos todas y todos los días”.

Mira el momento acá: