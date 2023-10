Vesta Lug asegura “amar” el bótox: “Prefiero un año sin sexo”

Vesta Lugg reconoció algunos de los retoques estéticos que se ha hecho, en un intento de concientizar sobre los estándares de belleza impuestos actualmente y cómo ellos pueden dañar a las personas.

Después de su video viral en Tiktok donde confesó que se inyecta toxina botulínica desde los 23 años, la cantante explicó que le cansa que las personas asuman ideas erróneas respecto de su apariencia: “Es una expectativa poco real y para mí era importante que las niñas que me vieran supieran que yo no nací así”, explicó Lugg en conversación con La Cuarta.

“¡Amo el bótox! Le rezo al bótox, es lo mejor que he conocido en mi vida, si tú me decí un año sin sexo o un año sin bótox, yo prefiero un año sin sexo, te lo juro”, admitió la joven.

Además, hizo hincapié en que siente una responsabilidad respecto al tema: “Cuando yo era niña y veía a estas niñas en televisión decía: ‘qué ganas de bajar de peso’, y me acuerdo de sentir eso, me acuerdo de la dismorfia, de imponerle una talla a una niña, entonces si yo me veo así quiero que sepan por qué me veo así”.

Finalmente, la cantante explicó que son temas de conversación que intenta tener con su equipo de trabajo y círculo más cercano, para ir erradicando creencias erróneas que puedan traer consecuencias graves en otros.

