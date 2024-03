Vesta Lugg reveló insidioso comentario que recibió de un director cuando era niña

Vesta Lugg reveló en sus redes sociales un hiriente comentario que recibió por parte de un director cuando tenía ocho años.

La cantante compartió una serie de fotos sonriente en Instagram, haciendo énfasis en lo que le ha costado superar ciertas inseguridades creadas por los comentarios de otras personas sobre su aspecto físico.

El comentario que acusó Vesta Lugg

Hace algunos años atrás, cuando se desempeñaba como panelista en televisión, la artista era reconocida por mantener una actitud distante y evitaba sonreír a las cámaras. Bajo este contexto, la actriz reveló en sus plataformas la razón por la que evitaba mostrar su sonrisa.

“Antes no me gustaba mi sonrisa, cuando tenía 8 un director me dijo que era una sonrisa de panqueque“, reveló la canadiense.

Asimismo, la actriz contó el nuevo significado que le dio al insulto: “Ahora me provoca ternura, amo los panqueques y hay tantos motivos para sonreír que es inevitable. Un dumpsito lleno de Joy Snacking”.

La reflexión generó aplausos entre sus seguidores, quienes elogiaron su sonrisa. “Por eso es tan importante no opinar del cuerpo de los demás” y “las personas no deben decirles cosas estúpidas a los niños y niñas, si no va ser algo lindo no lo diga”, fueron algunos de los comentarios.

