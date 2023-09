“Soy de mentira”: Vesta Lugg revela desde qué edad se inyecta bótox

“Me pongo bótox desde los 23 años. Para toda esa gente que me dice ‘pero eres tan natural y tan buena’, fue como Vesta Lugg se descargó a través de su cuenta de TikTok.

La razón fue que recibió algunos comentarios mientras mostraba cómo se inyectaba bótox. Y la situación sin duda que le incomodó, ya que algunas personas le sugirieron evitar este procedimiento para no perder su “naturalidad”.

“Vesta, tú eres tan natural, no te hagas esas cosas, eres de esas bellezas naturales, por eso te queremos tanto”, indicó la influencer, replicando algunas de las cosas que le decían sus seguidores.

¿Por qué Vesta dice que no es natural?

“Me tiño el pelo, entreno dos horas diarias, me hago las uñas de mentira, mi bronceado es de mentira, mis arrugas no existen porque soy de mentira”, indicó con un tono algo sarcástico.

“No soy natural, no tengo nada de natural, y ahora van a ver cómo me pongo bótox”, relató mientras estaba efectivamente sentada en lo que parece ser una clínica estética para comenzar el procedimiento.

La crítica sobre el cuerpo

“Mi punto es, sé que nace de un lugar bondadoso y ese tipo de comentarios están hechos, en teoría, para alagarme, pero eso de categorizar a las mujeres entre mujer natural y mujer no natural, ¿por qué tenemos siempre que categorizarnos?”, reflexionó.

Luego, profundizó: “La mujer natural merece respeto y la no natural no merece respeto, es incorrecto. Aparte hay un millón de cosas que no sabemos”.

“Tengamos mucho ojo con las palabras y cómo cambiamos nuestras opiniones. No opinemos acerca de cuerpos ajenos”, cerró.

Revisa la publicación en TikTok:

Síguenos en