Vesta Lugg se cansó y sinceró todos sus procedimientos estéticos: “No tengo nada de natural”

La influencer Vesta Lugg sorprendió esta semana al enfrentar las críticas y responder directamente a los cuestionamientos que ha recibido por los diversos procedimientos estéticos a los que se ha sometido.

A través de su cuenta de TikTok, la actriz publicó un video en el que citó algunos de los comentarios mal intencionados que recibe a diario. “Vesta, tú eres tan natural, no te hagas esas cosas” y “para qué te vas a hacer esas cosas si eres tan natural“, fueron algunos de los que mencionó.

Vesta Lugg: “Me pongo bótox desde los 23”

En ese sentido, Lugg decidió contestar con honestidad y aseguró que “se pone bótox desde los 23 años”. “Para toda esa gente que me dice ‘pero eres tan natural y tan buena, no haga esas cosas’“, comenzó diciendo.

“Me tiño el pelo, entreno dos horas diarias, me hago las uñas de mentira, mi bronceado es de mentira, mis arrugas no existen porque soy de mentira. No soy natural, no tengo nada de natural“, sentenció, mientras mostraba cómo le pinchaban agujas en el rostro.

“No opinemos acerca de cuerpos ajenos”

“Mi punto es que sé que nacen de un lugar bondadoso y que ese tipo de comentarios están hechos en teoría para halagarme, (pero) eso de categorizar a las mujeres en la mujer natural y la mujer no natural (…) ¿La mujer natural merece respeto, pero la mujer no natural no merece respeto? Es incorrecto», reflexionó.

Finalmente, la cantante hizo un llamado a evitar opinar de los demás y tener cuidado con el lenguaje utilizado. “Tengamos mucho ojo con las palabras y cómo planteamos nuestras opiniones. No opinemos acerca de cuerpos ajenos“, concluyó.

