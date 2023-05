Vesta Lugg anuncia su debut como escritora: Firmó contrato para publicar libro “de negocios y finanzas”

Vesta Lugg sorprendió a sus seguidores tras anunciar su debut como escritora, luego de firmar contrato con una editorial para publicar su primer libro.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió una serie de fotografías que resumen en lo que ha trabajado en los últimos días.

La primera imagen aparece ella junto a su perrita Funky, además sostiene un documento en sus manos. “Esa semana firmé el contrato con la editorial para sacar mi libro de negocios y finanzas”, señaló.

Si bien no entregó mayores detalles de la publicación, la influencer etiquetó en la imagen a Penguin Chile, editorial que recientemente trabajó con artistas nacionales como Isabel Allende y Ana Tijoux.

En la misma publicación, continuó diciendo que en los últimos días “vi cosas invisibles, tuve reuniones con mi sello y hablamos de la música que queremos lanzar. Fui al estudio dos días y me sumé a la canción de una artista que admiro caleta y volví a traer a la vida una canción que le escribí a un placer culpable”.

“Trabajé mi fuerza de brazos para algún día si me cuelgan de un precipicio y tengo que levantar a otra persona. Me hicieron llorar de la felicidad, hice una campaña con una marca con la que he querido trabajar toda mi vida, navegué mis inseguridades y la Funky me acompañó a entrenar”, cerró.

El post acumuló cientos de mensajes de sus seguidores, entre ellos de su pareja, el futbolista Pablo Galdames, quien señaló “pasito a pasito vamos llegando a las estrellas”.

Cabe mencionar que este anuncio se da a pocos días de su comentado show en Movistar Arena, siendo telonera de la cantante argentina Emilia Mernes. Sin embargo, recibió algunas burlas en redes sociales por el poco público que llegó a verla en vivo.

Revisa la publicación acá: