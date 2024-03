Vesta Lugg explotó ante críticas por su ropa en Lollapalooza: “Mi órgano reproductivo no tiene nada que ver”

Vesta Lugg decidió grabar un TikTok para hacer frente a las múltiples críticas y comentarios obscenos respecto de la vestimenta que usó para subir al escenario de Lollapalooza 2024, por invitación de la artista argentina Yami Safdie.

Ambas intérpretes cantaron Uno De Esos Días y cautivaron al público de la trasandina; performance que luego Vesta compartió en sus redes sociales y que le valieron cientos de cuestionamientos por su atuendo. En particular, por la falda que usó aquel día.

Tal como se puede observar en los comentarios del post, hubo muchos usuarios que aseguraron que esta prenda mostraba “más de la cuenta”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vesta Lugg (@vestalugg)

La respuesta de Vesta Lugg por su vestuario

Para zanjar esta polémica, la cantante subió un video a su cuenta de TikTok y se defendió de estos crueles comentarios.

“De partida, mi órgano reproductivo no tiene nada que ver con mis cuerdas vocales, ni mis pulmones, ni cómo me paro o me bajo del escenario”, comenzó diciendo.

“Muchos están hablando de mi órgano reproductivo arriba del escenario y cómo se marca en mi falda, con una connotación negativa y haciendo hincapié particularmente en lo grotesco o lo feo o lo mal que se ve“, continuó.

“Pero cuando Trueno se paró arriba del escenario en el Festival de Viña e hizo un gesto para agarrar su órgano reproductivo, los comentarios eran celebratorios”, argumentó la artista.

Frente a esta comparación, la intérprete acusó machismo, sosteniendo que “me da la sensación que el género sí influye en esta conversación”.

Al cierre de sus palabras, Vesta comentó una situación personal que podría estar vinculada al hecho: “Este verano subí un poquito de peso… no tienen idea por lo que estoy cursando con mi cuerpo. Y esa falda la compré cuando tenía un poquito menos de peso, por ende, mi cuerpo se marcaba de otra forma en esa prenda”, confesó.

