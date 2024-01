Vesta Lugg recordó su controversial lencería usada en Viña: “Generó un quiebre en mi vida”

Vesta Lugg reflexionó sobre el conjunto de lencería que utilizó para la última gala del Festival de Viña del Mar en 2023, cuando su ahora ex pololo, el futbolista Pablo Galdames, le pidió que no la usara.

La influencer acaba de lanzar su primer disco como solista, Muy Mucho, en cuya portada aparece ella con la misma ropa interior que lució en el evento, y la primera canción es “Pastel“, dedicada a Galdames.

“Para mí esa gala de Viña me generó muchos cambios y oportunidades”, comenzó. “A mí me gusta generar conversaciones y aprovechar la plataforma de ese evento, y considero que no era nada grave, es ropa”, continuó a LUN.

Si bien destacó que su look “generó una ola de amor de las generaciones jóvenes y también de mis papás y sus amigos”, también “generó un quiebre en mi vida personal”.

En esa línea, la cantante indicó que el outfit escogido le sirvió para darse “cuenta que yo soy la prioridad en mi vida y que no soy lo que me pongo y lo que no me pongo”.

“Me abrió los ojos con mi entorno más cercano, porque pasaron cosas muy tristes. Entonces, esa lencería agarró un significado personal y emocional, en términos laborales es ropa marcó mi pauta”, añadió.

Vesta Lugg y el comentario de su ex por lencería

Lugg ahondó en el comentario que le hizo su ex por la lancería que utilizó en la gala, quien le pidió que se vistiera tal como lo dice en su canción, y señaló que lo que Galmades le dijo “fue doloroso, fue revivir algo que me da pena”.

“Él, mi ex, era una de las pocas personas, fuera de mi equipo, que sabía que yo iba a salir así”, recordó.

Finalmente, confesó que la lencería “la he ocupado un montón de veces. De hecho, me la puse para mi show con Karen Paola en el cierre de la Teletón en la Quinta Vergara. Ha estado presente en varios vestuarios, pero claro, no se ha visto porque está debajo”.

