Vesta Lugg llama a “normalizar la regla” tras vivir natural percance en vivo: “No me avergüenza en lo absoluto”

Vesta Lugg abrió el debate este jueves en redes sociales, luego de sufrir un natural “percance” mientras hablaba de su próxima participación como telonera de Christina Aguilera, quien será la encargada de abrir la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2023.

En concreto, la influencer chilena fue captada en vivo con una mancha de sangre en su pantalón. El momento se viralizó en plataformas digitales, donde incluso algunos usuarios acusan que formaría parte de una campaña publicitaria.

A raíz de lo anterior, la también cantante salió al paso del episodio compartiendo un potente mensaje en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1 millón de seguidores.

“Hola, veo a muchas personas escribiéndome y comentándome acerca de lo que me pasó en el matinal”, partió diciendo la joven, manifestando su asombro por algunas reacciones que ha leído en las últimas horas.

“Impacta un poco que, con tanto que está pasando en el mundo y en el país, a una mujer que le llegue la regla y se manche, porque no estaba preparada, me llegó y no me di cuenta, sea noticia“, afirmó.

En esa misma línea, sostuvo que “no me avergüenza en lo absoluto, a pesar de muchos comentarios que decían que debía sentir lo contrario, porque es normal”.

“Soy mujer, tengo útero y una vez al mes me llega la regla. Normalicemos la regla, normalicemos que esto es parte del cuerpo y que nos podría pasar a todas, y sé que nos ha pasado a todas en algún momento de nuestras vidas”, cerró.

La publicación generó varios comentarios de seguidoras, las que en su mayoría compatibilizaban con el relato de la artista. “Es naturaleza humana”, “nos pasa a todas en algún momento” y “este es el siglo XXI, normalicemos que tener el periodo es normal”, fueron parte de las reacciones.

Revisa el video acá: