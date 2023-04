Vesta Lugg arremete contra Jordhy Thompson tras acusación por violencia: “Me parece inhumano e incorrecto”

Vesta Lugg publicó este miércoles una dura reflexión en redes sociales en torno a la nueva denuncia que pesa en contra de Jordhy Thompson, jugador de Colo Colo que fue acusado de amenazas y agresiones por su ex pareja.

“Me imagino que para la dirigencia, los hinchas y los compañeros de equipo, también fue difícil de digerir (…) Ahora surgen más imágenes y audios de la violencia de su profesional hacia su mujer”, comenzó diciendo en su cuenta de Instagram.

La influencer arremetió contra la institución y expresó que “me imagino para la dirigencia, los hinchas y compañeros de equipo también fue difícil de digerir. Me imagino que también lo enfrentaron como mejor pudieron y me imagino que hay un montón de información con la que yo no cuento”.

Mira la historia a continuación: