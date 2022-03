Hace unos días, la cantante nacional Vesta Lugg compartió una importante reflexión sobre el ser mujer en sus redes sociales, publicación que tituló como Brígida.

Ahora, la chilena de origen canadiense reveló parte de lo que será su nueva canción, con el mismo nombre, con dos adelantos de el video de su nueva creación.

Con una larga reflexión, Lugg dijo que “no siempre me he sentido cómoda compartiendo mi opinión” y que “ser mujer ha sido un constante recordatorio de que debo cuestionarme lo que asumí en algún momento que estaba bien”.

“No siempre he tenido la madurez interna, y probablemente me falta mucho aún, para tener esta conversación”, agregó. “Creo fuertemente que escuchándolas y buscando entender las tantas perspectivas femeninas, desde mi lugar, que es un privilegio y eso debe ser reconocido, es cuando más segura me siento de lo importante que es hablar a pesar de ‘no estar lista’ o ‘no tener la madurez’ suficiente para tener las ‘conversaciones difíciles'”.

Finalmente, cerró al expresar que “saber que no somos un objeto en camino del sistema que atiende el placer o necesidades de otros…. Que no soy un plato de comida… y si eso me hace Brígida, es parte del camino y se qué hay trabajo por hacer para que no tenga un nombre ni un lugar, simplemente sea respetarnos”.

Mira su publicación completa:

Adelanto de nuevo video

En ese contexto, Vesta volvió a sus redes y publicó dos partes del video de su nueva canción.

“Me están diciendo que soy Brígida”, describió en el primero, mientras que en el segundo señaló “ei (sic), estoy aquí” junto a la fecha 17 de marzo, el día del estreno.