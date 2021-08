La influencer chilena-canadiense Vesta Lugg enfrentó a un usuario que comentó una reciente imagen publicada en su cuenta de Instagram.

“Chuu… compra mallas con potis porque no pasa na”, escribió la persona, quien recibió una lapidaria respuesta por parte de la joven.

A través de una storie publicada en la misma red social, señaló: “Hola J Alberto. Me imagino que querías hacer un comentario irónico y ‘gracioso’, pero sería injusto de mi parte asumir tus intenciones“, comenzó diciendo.

“El cuerpo que tengo es mío, lo cuido y lo adoro. La verdad es que el objetivo de mi existencia no es satisfacer tus necesidades o cumplir con tus estándares“, agregó.

Finalmente, sostuvo que “este es un límite que voy a poner para ti y otres que lean esto: no objetivicen mi cuerpo y no hagan comentarios así perfiles ajenos. Seamos mejores“.

No es primera vez que la cantante enfrenta una situación de este tipo. En marzo de este año, denunció el acoso callejero de cinco hombres que le gritaron desde un auto en Los Angeles, Estados Unidos. “Ándate a la mierda, no me hables así. Aléjate”, les respondió en esa ocasión.

Lee la respuesta de Vesta Lugg acá: