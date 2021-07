Tras sacar su nuevo sencillo Violeta, Vesta Lugg fue acusada de plagio por otra artista chilena, Claudia Lillo, más conocida como QLOUD, quién el 11 de diciembre del 2020 lanzó su EP El mundo índigo.

Lee también: La reflexión de Karol Dance por muerte de “El Gitano”: “Nunca se sabe cuándo será el último momento”

La artista sostuvo que Vesta ocupó un concepto muy similar al de su trabajo. “Los mismos colores hasta la misma tipografía“, sostuvo en un video en su cuenta de Instagram.

“Había visto los posts de promoción, y dije ‘qué bacán’, me encantan las hadas, ustedes lo saben, me encanta esa estética (…) Pero hoy me hicieron notar que no era sólo eso, que estaban todas estas coincidencias, que no estoy segura si son coincidencias; creo que no, pero no sé”, dijo QLOUD.

Sin embargo, Lugg decidió pronunciarse al respecto en su cuenta de Instagram publicando un video de 3 minutos, aclarando que la estética del video no fue una copia.

“Tengo que establecer de forma clara que yo no le he copiado a nadie, no he hecho ningún plagio a ningún proyecto y nunca se lo haría especialmente siendo una mujer artista nacional emergente”, dijo la intérprete de Violeta.

Lee también: Britney Spears inició los trámites legales para sacar a su padre de la tutela

Además, Vesta aseguró que apenas se enteró de la situación se comunicó con QLOUD para conversar el problema directamente con ella y se refirió a los mensajes que recibió por parte de sus seguidores.

“Me rompe el corazón y me hiere muchísimo que estemos llegando a este punto de tanta agresividad y amenazas de muerte, donde la gente asuma tantas cosas malas de un mal lugar. Esta no es una oportunidad de poner a dos artistas mujeres en contra de ellas mismas”, aclaró la artista.