Vesta Lugg se mandó “una Taylor Swift” y reveló la verdad tras misteriosas pastillas

¡Vesta Lugg puso fin a los rumores! Tras una serie de especulaciones en redes sociales, la cantante explicó el secreto detrás de la llamativa aparición de unas pastillas al cierre del videoclip Pastel.

Una vez se conoció el video de la canción sobre la acusada infidelidad de su ex pareja Pablo Galdames, fueron varias las teorías de los fans que apuntaron a que las pastillas tenían algo que ver con el futbolista, sin embargo, el verdadero significado esta muy alejado de los rumores en redes sociales.

Vesta Lugg aclaró los rumores por videoclip

“Una de las teorías es que era una pastilla del día después, porque yo estaba terminando con mi ex pareja y no quería quedar embarazada de él porque era un pastel. Otra de las teorías era que correspondían a antidepresivos, porque terminé con depresión después de romper con mi ex pareja”, reveló Lugg en el podcast Con la Ayuda de mis Amikas.

Sin embargo, el verdadero significado de las pastillas era simplemente un adelanto de su próxima canción.

Al más puro estilo de Taylor Swift, la ex Maldita Moda dejó una serie de pistas o “easter eggs” en su videoclip sobre su nuevo sencillo, Paracetamol.

“Queríamos incentivar a que la gente practicara un poco su curiosidad y que fueran “Muy Mucho” con sus ideas”, comentó la ex actriz de BKN en el programa.

Fran Maira apareció en el nuevo videoclip de Vesta Lugg

El pasado jueves, Vesta Lugg lanzó el videoclip de su single Paracetamol de su primer disco Muy Mucho.

Una producción que contó con la colaboración de la cantante urbana Loyaltty y con la participación de distintos famosos, como Fran Maira, ex participante de Gran Hermano, y la comentarista Francisca García Huidobro.

En su producción musical, Vesta destaca a aquellas mujeres que la motivan y ayudan a estar bien, y son su paracetamol.

