Vesta Lugg reveló sus razones para no ser madre: “No me llama”

Vesta Lugg hizo una profunda reflexión sobre la maternidad y compartió detalles de una íntima decisión que tomó, pues aseguró que no quiere convertirse en madre pronto ni en un futuro lejano.

La cantante habló en profundidad con Maly Jorquiera en su podcast Hazte ver, donde se sinceró sobre la decisión que tomó y explicó las razones que la motivan para no querer tener bebés.

“Es una de las preguntas más comunes que me hacen como mujer. No acerca de mis empresas, animales rescatados, mi activismo”, expuso ante el cuestionamiento de la humorista.

La decisión de Vesta Lugg

La influencer ahondó en las razones que la llevaron a dar un paso al costado en la maternidad y reveló que el instinto materno que tiene lo desarrolla a través del amor a sus mascotas: dos perros rescatados.

“Me pasa que no tengo un instinto en lo maternal con hijos que salgan de mí. Sí tengo un instinto muy maternal con mis perros y con mi equipo”, aseguró.

En esa línea, Lugg fue tajante en su decisión e insistió en que no quiere embarazarse ni convertirse en madre.

“No me gustaría quedar embarazada, no me llama verme embarazada. La experiencia de todas mis amigas que han decidido ser mamás y que han pasado por cosas positivas y negativas, las cosas negativas me llaman a no querer tomar esa decisión sobre mi cuerpo”, sentenció.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María Paz Jorquiera Péndola (@malyjorquiera)

Síguenos en