“Estoy lista”: La emoción de Vesta Lugg tras anunciar que teloneará a Christina Aguilera en el Movistar Arena

El Festival de Viña está a la vuelta de la esquina y porque Christina Aguilera será una de las cartas fuertes para el certamen, la cantante aprovechará de realizar conciertos en nuestro país.

La artista estadounidense llega por primera vez a Chile de la mano de su última producción discográfica, en la que se reencuentra con sus orígenes latinos, destacando colaboraciones con artistas como Becky G, Nicki Nicole, Ozuna, Christian Nodal, Tini y Nathy Peluso.

De esa forma, la intérprete se presentará el próximo 25 y 26 de febrero en el Movistar Arena, una vez concluya su participación en el evento viñamarino.

Pero no estará sola, porque una artista nacional la teloneará previo a su show en el espacio ubicado al interior del Parque O’Higgins.

Se trata de Vesta Lugg, quien anunció a través de redes sociales que será la encargada de introducir el concierto de la cantante norteamericana.

“Queen support queen. Vesta Lugg será la artista que va a telonear los primeros conciertos de la Reina Christina Aguilera en Chile”, señalaron desde Bizarro.

Al respecto, la actriz chileno-canadiense expresó a través de su cuenta de Instagram que “no creo que estén listos. Yo estoy lista. See you soon, Christina”.

Además, agradeció el apoyo de sus fans, que la respaldaron tras dar a conocer la noticia: “Los amo mucho”.