“Me están diciendo que soy brígida, que al desayuno como hombres como tú“.

Así parte Brígida, la nueva canción de Vesta Lugg, el sencillo que según ha explicado la propia cantante cuenta con una motivación muy personal: “He conversado conmigo misma, con mis amigas, y compañeras, sobre la normalización de conceptos adjuntos a nuestro género, que cuándo era más chica lo escuchábamos en cosa como ‘no corras como niña’, ‘que no te gusten las cosas de niña'”.

Junto a esto, reflexionó que “siempre el concepto de ser mujeres estaba asociado a algo negativo. Hay muchas palabras que usan para nosotras de forma negativa, y una de ellas es brígida”.

“Brígida me decían por hacerme respetar; brígida, por pedir que no me interrumpas; brígida, si rayo la cancha en lo romántico. Esto nos sucede en varios espacios de nuestra vida y esto es el trasfondo de la canción”, cuestionó.

Mensaje que queda claro en los versos del sencillo que se empapa de los ritmos caribeños y de la salsa, alejándose del reggaetón y el pop que han marcado sus canciones anteriores.

“Ese plato tiene nombre, son los cobardes que se esconden”, “en la calle se dicen cosas de mi que dan rabia repetir” y “date una vueltita para tu cuerpa lucir, ella tan dulce ella tan linda y no quiere reír, brígida por no cumplir”.

Revisa el video de Brígida de Vesta Lugg: