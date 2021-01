Esta semana, el cantante mexicano Vicente Fernández ha sido blanco de numerosas críticas en los medios luego que fuera acusado de acosar sexualmente a una joven.

Esto surgió a raíz de la viralización de un video, que muestra al artista acomodando su mano sobre un pecho de una seguidora al momento de tomarse una fotografía. El registro fue compartido por la periodista Elisa Beristain en Instagram.

Ante esto, la mujer agredida, que se identifica como Lex, habló sobre el hecho a través de su cuenta en TikTok, donde reveló que la grabación corresponde al año 2017.

“No me di cuenta de que su mano estaba ahí sino que después del hecho, cuando estaba mirando las fotos con mi mamá”, señaló la joven, indicando que al hacer zoom a la imagen se dio cuenta de lo sucedido, tras lo cual se sintió “muy ofendida, muy triste”.

En la misma línea, declaró: “Sé que es algo importante y por eso estoy posteando esto, no me importa que sea Vicente Fernández. No debió tocar mi cuerpo sin mi permiso, en especial en esa área”.

“Me sentí súper violada, muy triste con él, él es un pervertido y no entiendo por qué todos lo defienden”, añadió. A la vez, reconoció que está segura que “otras mujeres han experimentado lo mismo”.