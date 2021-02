El sistema frontal que afectó a la zona centro sur del país causó deslizamientos de tierra y aluviones de gran intensidad en los sectores de El Melocotón y San Alfonso, comuna San José de Maipo.

El relato del deportista nacional Pangal Andrade se hizo viral en redes sociales. “Estamos atrapados” y “lo perdimos todo”, contó el joven a través de su Instagram.

Lo que no hizo público fue un acto heroico en medio de la tragedia. Patricio Godoy reveló que “Pangal Andrade me salvó la vida. Él me rescató cuando estaba corriendo el lodo”.

En conversación con el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, el hombre dijo que “nos salvamos por muy poco con mi familia. Con mis hijas tuvimos que subirnos arriba del techo, porque el aluvión se abrió y nos atrapó en la casa”.

Además, Godoy explicó que el lodo rodeó su casa por completo. Por lo mismo, él y su familia no podían abandonar el hogar.

En ese momento, Patricio contó que llegó Pangal: “él me rescató del gran impacto que recibimos”.

