El último capítulo de El Discípulo del Chef estuvo marcado por su abrupto término tras una discusión que los chefs mantuvieron luego que Ennio Carota decidiera que ningún equipo era el ganador de la última prueba, por ende, el equipo rojo y azul tendrían que despedir a un integrante cada uno.

Sin embargo, y pese a la tensión latente durante la competencia, Yuhui y Víctor Díaz siempre transmiten un toque de alegría que se manifiesta a través de las pantallas, transformándose en los favoritos de muchos televidentes.

La querida dupla nuevamente tuvo que trabajar en conjunto para el primer desafío de equipos, siendo los encargados de preparar un plato de lengua.

Fue entonces que ambos destacaron que siempre los escogen para cocinar juntos, ya que tienen sus labores bastantes definidas y ordenadas.

“Con Víctor trabajo bien, cachai. Somos buena dupla”, aseguró Yuhui. Mientras que Víctor, conocido también como Zafrada, sostuvo que “somos unidos, nos dividimos bien las cosas, no tenemos ningún problema”.

“Sabemos cómo ordenar las cosas, por ejemplo Zafrada… disculpa”, dijo Yuhui, quien tras decir el apodo de su amigo, decidió corregirlo rápidamente, dejando en evidencia una posible molestia por parte de él.

“Víctor hace esto y yo hago lo otro… es muy rápido trabajar juntos”, rectificó Yuhui, añadiendo segundos después una crucial pregunta: “¿Te gusta si te llamo Zafrada?”. A lo que éste le respondió, “pero tú te sabí’ mi nombre, po'”.

Una frase que fue captada de inmediato por Yuhui, explicando que “si yo no sé su nombre, lo llamo Zafrada. Pero si sé su nombre, lo llamo mejor por su nombre”.

Algo similar detalló Víctor, quien manifestó que no es que no le guste su apodo, sino que “hay gente que me conoce por mi nombre verdadero y lo hace para burlarse no más. Entonces eso es fome”, concluyó.