Víctor “Zafrada” Díaz es uno de los participantes de El Discípulo del Chef que ha logrado generar una gran fanaticada en los usuarios de redes sociales, quienes siempre destacan sus divertidos momentos o declaraciones.

Y en el último capítulo del programa de cocina de Chilevisión, el joven estudiante nuevamente no pasó desapercibido cuando no reconoció a los comensales invitados a probar las preparaciones de los equipos rojo, verde y azul.

“Yo no conocía a los actores que venían… Actores son, ¿o no?“, dijo Zafrada frente a las cámaras, causando risa e impresión al no reconocer al jurado de Yo Soy.

Lee también: La “emoción” de Coni Ríos y la infaltable dupla Yuhui-Zafrada: Los memes que dejó “El Discípulo del Chef”

“Myriam (Hernández) es cantante. Cristián (Riquelme) es actor. Antonio (Vodanovic) es animador”, dijo Yuhui Lee por su parte, quien ha entablado una amistad que tampoco ha pasado desapercibida entre los televidentes.

Además, su confusión generó distintas reacciones en redes sociales.

Cuando entrevistan a yuhui y a victor #ElDiscipuloCHV pic.twitter.com/iUhbZW1RIl — Osvaldo (@alegriaosval2) August 20, 2021

Lindo Víctor no conoce a los actores jejeje #ElDiscípuloCHV — MONICA (@chunchita1) August 20, 2021