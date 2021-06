Le puede pasar a cualquiera, incluso a Cecilia Bolocco. Hablamos de los chascarros, específicamente de las caídas en plenas transmisiones en vivo por Instagram, que fue lo que justamente vivió la ex Miss Universo.

La animadora realizaba un live en redes sociales con sus seguidores de la plataforma cuando sufrió el percance.

Bolocco estaba en su casa en EE.UU. realizando el streaming que duró más de una hora cuando, pasados los 47 minutos, decidió exhibir su patio.

Hasta ahí todo bien, pero el problema es que era de noche y salió al exterior prácticamente sin luz, por lo que no se dio cuenta y terminó tropezando, lo que fue captado durante la transmisión.

Luego de que la cámara se fuera a negro y Bolocco desapareciera, rápidamente se levantó, claramente con dolor, y dijo “me acabo de sacar la cresta, me pegué en las dos canillas“.

“Me duele más que la concha de la lora. Me saqué la cresta de verdad. Menos mal que no se me rompió“, expresó.

Posteriormente, le pidió a su hijo Máximo, quien estaba cerca y captó la caída, que le trajera hielo en una bolsa. Pero, como si nada, continuó hablando en el en vivo.

Revisa el momento acá (a los 47:30):