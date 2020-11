Este martes fueron anunciadas las nominaciones a los premios Grammy 2021 donde destaca una chilena: Cami, quien se encuentra en carrera en Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa.

La cantante fue elegida por su disco Monstruo, el que competirá con los trabajos de Lido Pimienta (Miss Colombia), Fito Páez (La Conquista del Espacio), Cultura Profética (Sobrevolando) y Bajo Fondo (Aura).

La noticia sorprendió a la artista e intérprete de Big Bang, Aquí estoy y Querida Rosa, entre otras, lo que fue registrado en redes sociales. Emoción que Camila Gallardo, su nombre completo, compartió con sus seguidores en su cuenta de Instagram.

Lee también: Beyoncé, Dua Lipa y Taylor Swift lideran nominaciones a los Grammy 2021: Estas son las categorías principales

“Siempre me han dado un poco de cringe los videos llorando, pero esta vez voy a ser yo la que de un poco de cringe. Me acaban de nominar a los Grammy como Mejor Álbum Alternativo con Monstruo, estoy demasiado feliz, no saben lo feliz que estoy. ¡Gracias a todos ustedes!”, comentó Cami en sus stories de la red social.

Luego compartió otro video donde se la ve leyendo la noticia, antes del primer video, evidentemente emocionada al enterarse que estará compitiendo por obtener un gramófono de oro en la ceremonia del 31 de enero.