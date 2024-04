El video con el que Daniela Nicolás confirmó que padece cáncer: “No me siento preparada”

La tarde de este jueves, Daniela Nicolás reveló que padece de cáncer de cuello uterino, información que detalló mediante su cuenta de Instagram.

La modelo dio la noticia a través de un video que subió a sus historias, refiriéndose al respecto debido la filtración de la noticia por la periodista Cecilia Gutiérrez, a quien agradeció la respetuosa manera dar a conocer su diagnóstico.

Sin embargo, en el registro la reconocida actriz se sinceró asegurando que hasta el momento no se sentía lista de compartirlo.

“No había querido compartirlo con ustedes porque no me sentía preparada para conversar sobre este tema. No me siento preparada”, afirmó Daniela.

También transparentó lo complejo que le ha resultado el proceso de la enfermedad: “Han sido meses un poquito difíciles, caóticos, angustiantes. Antes de hablar con ustedes tenía que estar bien yo y no lo estaba”, expresó.

Dado a lo anterior, Daniela confesó que algunas de sus fotografías subidas a sus redes son mentira, ya que se ha mantenido en reposo en su casa.

“Puede ser que algunas fotos que he subido es mentira, la verdad es que estoy en reposo hace harto rato pero era porque no quería que se supiera, quería mantenerlo con mis amigos, mi familia, tranquila“, agregó.

“Así que eso, acá estamos en la casa cuidándonos, cuidándome (..) y obviamente aprovechar de agradecer estos meses a mis amigos, a mi familia y a los que han estado preocupados por mi porque sin ellos creo que yo estaría un poquito vuelta loca”, concluyó.

Revisa el video de Daniela Nicolás a continuación:

