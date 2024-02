VIDEO | El desconocido paso de Los Bunkers por Primer Plano hace más 20 años

Los Bunkers se presentarán en el Festival de Viña del Mar 2024 en una noche cargada de talento nacional. La banda penquista abrirá la jornada del jueves 29 de febrero con un cancionero lleno de éxitos que hará corear a sus fanáticos.

Seguido de ellos, el comediante Sergio Freire y luego, el artista urbano Young Cister completarán la quinta noche de Viña 2024.

Pero previo a que el gran éxito de los oriundos de Concepción repletara escenarios del nivel de la Quinta Vergara, la banda tuvo un humilde inicio, bajo un controversial nombre y en teatros más íntimos que donde acostumbramos a verlos en el presente.

Tras adoptar el nombre de Los Bunkers, Álvaro, Francis, Mauricio Durán, Manuel y Gonzalo buscaron su oportunidad fuera de los límites de la octava región, llegando a Santiago de Chile para posicionarse como una de las principales nombres de la música nacional.

Las horas de ensayo dieron fruto y fue así como el quinteto originario de Concepción tuvo una primera presentación en “Las Raras Tocatas Nuevas” de la radio Rock&Pop, donde frente a Sergio Lagos, brillaron con canciones como: No sé y Yo sembré mis penas de amor en tu jardín.

En pleno comienzo de siglo, y gracias a este primer espacio para mostrar su música, la gente conoció las canciones de Los Bunkers, cuyo éxito fue meteórico.

Los Bunkers en Primer Plano

Tras este breve paso por la radio, el grupo lanzó su primer disco, que promocionó en distintos espacios televisivos, como Primer Plano, programa que en 2001 conducía Carolina Gutiérrez y Eugenio Salinas. Este disco, además, contenía temas como El detenido y Fantasías animadas de ayer y hoy, canciones que son parte del repertorio habitual en los conciertos de Los Bunkers.

El programa, que en ese entonces no se dedicaba solo a la farándula, tuvo como visita a Los Bunkers, quienes interpretaron Entre mis brazos, novena canción del disco homónimo de la banda.

El look que el quinteto utilizó en esta primera presentación en televisión constaba de una chaqueta, pantalón de vestir y camisa en tonos monocromáticos que emulaba el look de la banda británica The Beatles.

“Somos un grupo de rock chileno ambientado en los años ’60”, mencionaba un joven Álvaro López, tras ser consultado por el estilo de la banda. Como era de esperar, las comparaciones con otras exitosas bandas penquistas no se hicieron esperar, sin embargo, el vocalista salió al paso advirtiendo que “se tiende a hacer un paralelo” con Los Tres.

“Musicalmente, no tenemos problemas en asumir la comparación (…), pero no nos interesa hacer algo como ellos”, sentenció López, segundos antes de comenzar a interpretar Entre mis brazos.

Revisa acá el registro:

