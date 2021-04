Un video tiene espantados a los fans del K-pop en todo mundo. Se trata del registro donde se ve a Winter, integrante del grupo Aespa, siendo -al parecer- filmada sin su consentimiento bajo la falda.

Las imágenes pertenecen a una grabación oficial publicada en el canal de YouTube del grupo de SM Entertainment, en el que se ve a las cuatro idols en el tras de cámaras de una sesión de fotos para una marca de ropa y cosméticos.

Sin embargo, es a los 8:58 minutos del video el que hizo saltar las alarmas, ya que se ve que un hombre se para al lado de Karina y Winter, saca su celular, lo enciende y acto seguido se posiciona detrás de la cantante y bailarina de 20 años.

Según se aprecia en las imágenes, el individuo hace un extraño movimiento con el brazo de la mano con la que sostiene el celular, ya que se agacha levemente por la espalda. Tras un breve segundo, se marcha de escena. Todo delante de cámaras.

Esta situación ha escandalizado a todos los seguidores del grupo rookie del 2020 y que debutaron con Black Mamba, pero también a Corea del Sur, donde el combate contra las filmaciones indebidas y el acoso sexual contra mujeres son un tema muy sensible. De hecho, las noticias de hombres espiando con celulares y cámaras escondidas no es para nada nueva.

Pese al repudio transversal, que tiene a Aespa como trending topic de Twitter en Chile y en varias partes del mundo, desde la compañía salieron al paso y entregaron una declaración que dejó insatisfechos a los fans del cuarteto que completan Giselle y Ningning .

Según explicaron, “el individuo que se ve en el video es el fotógrafo a cargo de la sesión y hemos confirmado que no hizo nada que pueda justificar el malentendido”.

Junto a esto, añadieron que “Winter disfrutó posando para la sesión de fotos y que no hubo nada que la molestara” y que “agradecemos la preocupación de los fans, pero esperamos que no haya más confusiones“.

Por una parte, usuarios de redes sociales cuestionaron que la empresa no se haya hecho cargo explícitamente de la denuncia, ya que el suceso no ocurrió durante la sesión de fotos, sino en su contexto, mientras las idols daban una entrevista, por lo que no se percataron de la acción del fotógrafo.

Por otra parte, la firma a cargo de Red Velet, EXO, Super Junior, Girl’s Generation y Shinee, entre otros grupos, tiene fama entre los fans de no proteger a sus trabajadores. De hecho, dos de los artistas que se han suicidado en los últimos años eran de esta compañía: Jonghyun (2017) de SHINee y Sulli (2019) de F(x).

are you absolutely fucking kidding me, WHAT IS THIS STATEMENT. SME REALLY denying this when it was LITERALLY SHOWN IN THE VIDEO. SM PROTECT YOUR ARTISTS, PROTECT AESPA!! this is NOT OKAY. do better.

