Tras la muerte de Diego Maradona el miércoles a los 60 años, lo que ha generado una reacción en gran parte de Latinoamérica, hinchas continúan recordando momentos de la vida del astro argentino del fútbol mundial.

Es en ese contexto que una usuaria de Twitter compartió un conmovedor video del nacido en Villa Fiorito que ha emocionado en redes sociales.

Se trata del momento en que el goleador de Boca Juniors, Napoli y Barcelona, entre otros clubes, se encuentra con Roberto Gómez Bolaños.

“Nosotros le queremos apagar el televisor en realidad, porque cuando lo mira a usted, no habla con nadie, no hace nada, solo mira al Chavo, entonces decimos: ¡Basta del Chavo! Y él llora de la risa”, dice en el registro Claudia Villafañe, ex esposa del delantero.

Mientras Diego abraza al actor, el artista mexicano bromea “los mejores somos bajos, ¿verdad?”, lo que sacó risas entre los presentes.

“Gracias por venir, maestro. Usted es mi ídolo”, expresó el histórico 10 argentino.