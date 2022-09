¿¡Que hizo qué!? Fans acusan a Harry Styles de reprochable gesto con Chris Pine

Toda una polémica en Hollywood ha desatado un video captado en el Festival Internacional de Cine de Venecia, el que se ha viralizado en redes sociales.

En el registro se ve la llegada de Harry Styles a su asiento en la Mostra, para el estreno de Don’t Worry Darling, la película que dirige Olivia Wilde.

Uno de los presentes filma con su celular el momento en que el músico y actor se acerca a tomar su posición junto a Chris Pine, quien sonríe incómodo y se mira el pantalón.

¿Y qué pasó entonces? De acuerdo a lo que han interpretado en redes sociales a partir de las imágenes, lo acusan de que, supuestamente, el cantante escupió a su co estrella.

Siempre según el registro, claramente Pine realiza un gesto de sorpresa, incluso, de incredulidad, pero no queda del todo claro qué fue lo que sucedió. Primero, deja de aplaudir, mira hacia abajo, se echa para atrás y sonríe. Todo sin cruzar palabra con el ex One Direction.

Pero eso no es todo. Otro ángulo del mismo instante muestra un matiz diferente. Ramin Setoodeh, co editor de la prestigiosa revista Variety, publicó un video en el que al parecer el gesto de Styles no está alineado con la posición de Pine, por lo que sea lo que sea que haya hecho no cayó en su cuerpo y podría haber ido a parar al suelo.

Controversias

Esta no es la primera controversia que ha rodeado el filme protagonizado por Florence Pugh. Justamente, la estrella de la historia había dicho que no participaría de la rueda de prensa por la película, argumentando que estaba rodando la segunda parte de Dune.

Sin embargo, reportes de medios internacionales aseguran que en la filmación se generaron tensiones entre Wilde y Pugh. Todo comenzó con la salida de Shia LaBeouf. De manera oficial, la cineasta comunicó que tomó la decisión de no contar con él debido a su “energía combativa” y proteger a Pugh. Tras esto, Styles tomó su papel.

Lo anterior fue refutado por el mismo actor, quien compartió registros en los que Wilde le pide que se queda en el set y trata condescendientemente a Florence, a quien se refiere como “la señorita Flo”.

Esto derivó en que en la presentación de la cinta, en medio de una ronda de aplausos, la actriz no mirara en ningún momento a la directora.

Revisa el video de Harry Styles con Chris Pine:

El video de Olivia Wilde a Shia LaBeouf:

El aplauso de Florence Pugh