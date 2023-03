“¡Perdón que te sal-pique!”: Revelan incómodo momento que vivió Gerard Piqué con Clara Chía en un hotel

Gerard Piqué sigue siendo blanco de críticas y burlas a casi tres meses de la primera canción que publicó Shakira sobre su mediática separación ocurrida a mediados del año pasado.

La primera y más emblemática fue la Sesión #53 que protagonizó con el productor argentino Bizarrap, donde arremetió sin filtro alguno contra el futbolista, dejando icónicas frases que, sin duda, quedaron inscritas en la cultura popular.

Y es a propósito de esto último que el ex defensa del Barcelona se hizo viral este fin de semana con su actual pareja, Clara Chía, tras vivir un incómodo momento a la salida de un edificio al ser increpado con una de las tiraderas que hizo la colombiana en la canción.

“¡Perdón que te salpique!”, gritó una mujer a todo volumen antes de soltar una cómica risa que llegó a todos los rincones de las redes sociales. “Te lo juro que te ha mirado”, comentó una persona que estaba acompañándola, según se escucha en el video.

Tras el comentado hecho, el registro circuló rápidamente por internet, causando diversas reacciones a favor y en contra de la mujer que protagonizó el viral. Algunos internautas, por un lado, comentaron que harían lo mismo en caso de cruzarse con el ex campeón del mundo. Mientras que, otros, acusaron que fue una falta de respeto.

“He sentido un tipo de vergüenza que no había sentido nunca”, “yo me encuentro a Piqué y no pierdo la oportunidad” y “gracias amiga por gritarle lo que muchos queríamos“, fueron algunosde los mensajes que dejaron los usuarios de Twitter en una publicación que alcanzó las 3,9 millones de reproducciones.

Revisa el momento a continuación: